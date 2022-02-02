أمين عام النجباء يصدر بيانا ينعي فيه آية الله العظمى صافي الكلبايكاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الموقع الإعلامي لمكتب حركة النجباء في الجهمورية الإسلامية الإيرانية، أن أمين عام النجباء أصدر بيانا بمناسبة وفاة المرجع الديني آية الله العظمى صافي الكلبايكاني، وكتب: بقلوب ملؤها الاسى تلفينا نبأ وفاة آية الله العظمى لطف الله صافي الكلبايكاني.

كما ذكر الشيخ أكرم الكعبي في بيان تعزيته: أن الروح الزكية لهذا المرجع فاضت الى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه والسعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم وإصلاح ذات بينهم.

وختم بيانه، قائلا: إننا نعزي في هذا المصاب الجلل أسرته الكريمة وأصحاب الفضيلة العلماء الكرام وعموم المؤمنين نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ويحشره مع أوليائه محمد وآله الطاهرين ويمنّ على ذويه ومحبيه وعارفي فضله بالصبر والسلوان.

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