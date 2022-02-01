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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٢٦ م

عبر تغريدة له؛

الخزعلي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني

الخزعلي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني

عزى الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي اليوم الثلاثاء، برحيل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلبایكاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي عزى اليوم الثلاثاء، برحيل المرجع الديني اية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلبایكاني.

وقال سماحته في تغريدة على منصة تويتر: “عن الامام الصادق (ع): “اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة”.

الخزعلي يعزي برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني

وأضاف: تلقينا بألم كبير وحزن بالغ خبر رحيل علم من اعلام الحوزة العلمية، وركن مهم من اركانها العلمية والفكرية، المرجع المغفور له اية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي الكلبایكاني، لذا فاننا نقدم احر التعازي والمواساة الى مقام مولانا صاحب الزمان عليه السلام، ومقام المرجعية العليا في الحوزة الشريفة، وكذلك جميع شيعة امير المؤمنين عليه السلام، سائلين المولى عز وجل ان يتقبل الفقيد بمنزلة الشهداء والصديقين”./انتهى/

رمز الخبر 1921603
https://ar.mehrnews.com/news/1921603/

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