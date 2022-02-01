السيد السيستاني يعزي برحيل آية الله صافي كلبايكاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، برحيل المرجع الديني آية الله صافي كلبايكاني.وفيما يلي ترجمه بيان سماحته:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

تلقيت ببالغ الأسى والأسف نبأ رحيل العالم الرباني المرجع الديني آية الله الحاج الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني (رضوان الله عليه).

ان فقدان سماحته الذي كان يُعَدُّ من أركان الحوزة العلمية المقدسة في قم وحسنات هذا الزمان ومن المتميِّزين في خدمة الدين والمذهب لهو خسارة فادحة.

وإنني إذ أعزي في هذا المصاب لإمامنا صاحب العصر (أرواحنا فداه) والعلماء الأعلام وأقرباء الفقيد وسائر محبّيه، أسأل الله تعالى له علوّ الدرجات وأن يلهم ذويه الصبر الجميل والأجر الجزيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

28 /جمادى الآخرة / 1443 هـ

علي الحسيني السيستاني

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