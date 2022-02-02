هيئة "علماء بيروت" تنعى الشيخ الكلبايكاني: رحل عن عمر قضاه في خدمة الدين والعلم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت الهيئة في بيانٍ: "يعتبر الراحل الجليل قامة علمية كبيرة واستاذا تخرج على يده فئة كبيرة من أهل العلم، كما ان الراحل رحمه الله ناصر الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة في كل مراحلها وكان سندا وداعما لها بالكلمة والموقف بوجه حكم الشاه المتجبر والمجرم".

وتابعت: "ونتقدم من مراجعنا العظام في الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم المقدسة ومن قائد الثورة الولي الفقيه آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظهم الله جميعا. ونرجو الله تعالى أن يرحم الفقيد الكبير بواسع رحمته ونسأل الله تعالى له علو الدرجات في مقعد صدق عند مليك مقتدر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".

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