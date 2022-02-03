وزيرا الخارجية الايراني والعراقي يؤكدان على ضرورة وقف الحرب في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلا الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الخميس، ان امير عبداللهيان اعرب عن ارتياحه لتحسن الوضع الصحي لنظيره العراقي بعد الاعلان عن اصابته بفيروس كورونا؛ متمنيا له بالشفاء التام، كما استعرض الوزيران الايراني والعراقي في هذا الاتصال، التوترات الاقليمية الراهنة بما في ذلك الحرب اليمنية، واكدا على ضرورة ايقاف هذه الحرب التي تسببت في زعزعة الاستقرار على صعيد المنطقة.

ومن جانبه، اشار وزير الخارجية العراقي الى المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة 4+1؛ منوها الى أهمية المفاوضات بين طهران والرياض وتداعياتها الايجابية في سياق تعميق وترسيخ الاستقرار والامن الاقليميين.

واكد امير عبدالليهان وفؤاد حسين على استمرار المشاورات وتبادل الافكار بين ايران العراق للدفع بمصالح البلدين وسائر الدول والشعوب في المنطقة الى الامام.

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