ايران تعلن عن مشاركتها في الجولة المقبلة من المحادثات مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد اللقاء والتحدث مع نظيري العراقي السيد فؤاد حسين، حضرت مؤتمرا صحفيا مشتركا معه واشرح خلال هذا التقرير المشاورات التي جرت.

وقال امير عبداللهيان يتوجه وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني إلى بغداد الأسبوع المقبل، ونحن عازمون على تشغيل خط سكة حديد الشلامجة إلى البصرة في أسرع وقت ممكن. وسيساعد ذلك على زيادة حركة مواطني البلدين وعبور وتبادل البضائع بين إيران والعراق.

وتحدثنا عن إلغاء التأشيرات العامة، نحن في ايران مستعدون لتنفيذ إلغاء التأشيرات العامة بين البلدين في استكمال النقاش حول إلغاء التأشيرات الجوية. ومن المقرر أن يتابع وزير الخارجية العراقي والمسؤولون المختصون في الوفد المرافق الموضوع عن كثب.

وتحدثنا أيضا عن الوضع في أفغانستان. ناقشنا آخر التطورات في الحرب ضد الإرهاب وداعش في العراق وسوريا، وكذلك آخر التطورات في محادثات إيران النووية مع مجموعة 4 + 1 في فيينا. نحن نتشاور مع الوزير وكبار المسؤولين العراقيين حول المفاوضات النووية.

وأضاف بفضل جهود السيد فؤاد حسين والسيد مصطفى الكاظمي (رئيس الوزراء العراقي)، سنشارك في الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد. أشكر الحكومة العراقية على جهودها للمساعدة في حل سوء التفاهم وإعادة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها.

وتابع القول ان العلاقات الإيرانية العراقية متشابكة ونشطة وحيوية في جميع المجالات. عدد المواطنين الذين يسافرون بين البلدين بغرض السياحة أو الزيارة هو رقم سنوي يزيد عن أربعة ملايين شخص، وهذه إحصائية استثنائية في العلاقات بين البلدين بشكل عام، العلاقات تسير على ما يرام في جميع المجالات والعلاقات بين طهران وبغداد هي استراتيجية على جميع المستويات.

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