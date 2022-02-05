امير عبداللهيان: يجب على الولايات المتحدة أن تظهر حسن نيتها في الممارسة العملية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بخصوص رفع بعض القيود المفروضة على البرنامج النووي التي أعلنتها الولايات المتحدة الليلة الماضية: لقد أوضحنا للجانب الأمريكي، من خلال الوسطاء الذين ينقلون الرسائل هذه الأيام، وقلنا بصراحة أنه يجب عليهم ان يظهروا حسن نيتهم في هذه القضية.

وتابع: "في رأينا النية الحسنة عمليًا هي أن يحدث شيئًا ملموسًا على الأرض الواقع". قد يكون رفع بعض العقوبات بالمعنى الحقيقي للكلمة ترجمة للنوايا الحسنة التي يتحدث عنها الأمريكيون. ما يحدث على الورق جيد، لكنه ليس كافياً.

وقال إن "إحدى القضايا الرئيسية في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات هي الحصول على الضمانات الضرورية من الأطراف وخاصة الغرب في هذه المحادثات".

وتابع: "لذلك فإن ما يتابعه وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بخصوص الضمان، طالبنا بالضمان على كافة المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية وتم التوصل إلى اتفاقات في بعض أجزاء منه، لكن الوفد الإيراني المفاوض يسعى للحصول على تأكيدات ملموسة من الاطراف الاوروبية في مفاوضات فيينا.

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