شمخاني يعلق على بعض التفاؤل غير الواقعي بشأن المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني عبر حسابه الشخصي على تويتر تعليقا على بعض التفاؤل غير الواقعي بشأن مفاوضات فيينا انه رغم التقدم المحدود في محادثات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الاطراف.

وأضاف أن القرارات السياسية في واشنطن ضرورية لموازنة الالتزامات وللتوصل إلى اتفاق جيد.

وجدير بالذكر انه قال شمخاني مساء أمس ان مسرحية رفع العقوبات الأميركية لا يمكن اعتبارها خطوة بناءة مشيراً إلى أن الفائدة الاقتصادية القابلة للتحقق لإيران شرط لأي اتفاق.

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