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١٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٥٣ ص

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شمخاني يشرح الخيارات التي لم يتم إزالتها من على الطاولة أبدًا

شمخاني يشرح الخيارات التي لم يتم إزالتها من على الطاولة أبدًا

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الحضور المجيد للإيرانيين في مراسم احتفالات الثورة الاسلامية انه دعما لسياسات الجمهورية الاسلامية المولدة للأمن والاستقرار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في حسابه على موقع تويتر ان الخيارات التي لم يتم إزالتها من على الطاولة أبدًا تشمل: الحضور المجيد للإيرانيين في دعم النظام الإسلامي، الحفاظ على القدرات النووية السلمية لإيران وقدراتها الدفاعية، دعم سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية المولدة للأمن والاستقرار.

وجدير بالذكر انه احيى ملايين الايرانيون يوم امس الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية مع مراعاة التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا في جميع انحاء البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1921855
https://ar.mehrnews.com/news/1921855/

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