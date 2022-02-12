شمخاني يشرح الخيارات التي لم يتم إزالتها من على الطاولة أبدًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في حسابه على موقع تويتر ان الخيارات التي لم يتم إزالتها من على الطاولة أبدًا تشمل: الحضور المجيد للإيرانيين في دعم النظام الإسلامي، الحفاظ على القدرات النووية السلمية لإيران وقدراتها الدفاعية، دعم سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية المولدة للأمن والاستقرار.

وجدير بالذكر انه احيى ملايين الايرانيون يوم امس الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية مع مراعاة التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا في جميع انحاء البلاد.

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