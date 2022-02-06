عبد اللهيان يهنئ نظيره الأرميني بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، حسين امير عبداللهيان، ارسل برقية تهنئة إلى وزير خارجية جمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان، يهنئه فيها بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا.

واشار عبداللهيان في رسالته إلى أن الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت من أولى الدول التي اعترفت باستقلال جمهورية أرمينيا وأقامت علاقات دبلوماسية رسمية معها واضاف ان العلاقات بين البلدين في العام الماضي شهدت نموا ملحوظاً وتم تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم تعزيز الاسس القانونية للتعاون الثنائي بتوقيع العديد من الوثائق بين البلدين، مؤكداً على إرادة الجمهورية الإسلامية في استمرار تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع جمهورية أرمينيا./انتهى/