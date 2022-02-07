لم نر أي مبادرة جادة ومهمة من الولايات المتحدة في المفاوضات/تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

حول الإدعاءات الأمريكية؛ أمير عبداللهيان: لم نر أي مبادرة جادة ومهمة من الولايات المتحدة في المفاوضات

قال وزير الخارجية الايراني لم نشهد مبادرة جادة وهامة من الولايات المتحدة في عملية التفاوض الحالية.

عبر تغريدة له؛ شمخاني يعلق على بعض التفاؤل غير الواقعي بشأن المفاوضات

كتب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني انه رغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا، ما زلنا بعيدين عن تشكيل التوازن الضروري في التزامات الأطراف.

في حفل بداية تشغيل 48مشروعا صناعيا كبيرا؛ الرئيس الايراني: الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى تدابير كبيرة في مجال العمل والإنتاج

اكد الرئيس الايراني علی أهمية التعاون والتقارب والتآزر بين الشركات الاقتصادية الكبرى في طفرة الإنتاج وزيادة الصادرات والعمالة، مضیفا إن "الاقتصاد الإيراني يحتاج إلى تدابير كبيرة ودائمة في مجال العمل والإنتاج.

تعزيزاُ للتعاون بين البلدين؛ ايران وباكستان تؤكدان على توسيع العلاقات في كافة المجالات

أكد وزير الداخلية الايراني خلال لقائه السفير الباكستاني في طهران يوم الأحد على تعزيز التعاون الشامل ولاسيما الاقتصادي بين إيران وباكستان، ودعا الى ترسيخ التعاون بين مينائي غواتر الإيراني وغوادر الباكستاني، وإرساء البنى التحتية اللازمة في هذا السياق.

ضمن برقية؛ امیر عبد اللهيان يهنئ نظيره الأرميني بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

هنأ وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، مساء يوم الأحد بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أرمينيا.

الصحة الإيرانية: تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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