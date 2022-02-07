تجارة إيران مع أوراسيا تبلغ أكثر من 4.6 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير عام مكتب التعاون الجمركي الدولي حسين كاخكي: في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني، بلغت تجارة إيران مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 4 مليارات 637 مليون 832 ألف دولار، منها 979 مليونًا و 974 ألف دولارتتعلق بالصادرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وقد نمت بنسبة 17٪. ومن بين الدول المذكورة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، روسيا تحتل المرتبة الاولى ومن بعدها ارمينيا تحتل المرتبة الثانية وقيرغيزستان المرتبة الثالثة في توريد السلع من ايران.

وأضاف المدير العام لمكتب التعاون الجمركي الدولي الإيراني: "خلال نفس الفترة، بلغت واردات بلادنا من الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 3 مليارات و 657 مليون و 857 ألف دولار، بزيادة 67٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ".

وهكذا، بلغ حجم التجارة الخارجية لبلدنا (الصادرات والواردات) مع الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني 4 مليارات و 637 مليونا و 832 ألف دولار، وبزيادة 71 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ".

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