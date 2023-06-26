حجم التبادل التجاري بين ايران ودول الخليج الفارسي يبلغ أكثر من 3 مليار دولار خلال شهرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن المدير العام لمكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا في منظمة التجارة الايرانية، رحمة الله خرمالي عن اقامة الدورة الثانية من المعرض الخاص للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في طهران، وقال أن الدورة الاولى من هذا المعرض اقيمت في طهران قبل عامين بحضور مسؤولين وشركات من الدول الاعضاء في هذا الاتحاد.

وأضاف: بالنظر إلى أهمية سوق هذه الدول البالغ نفوسها 180 مليونا في تطوير تصدير المنتجات غير النفطية وقربها السياسي والاقتصادي من بلادنا ، وكذلك استكمال المفاوضات بنجاح مع الاتحاد المذكور للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة ، فمن المقرر اقامة الدورة الثانية من هذا المعرض على مساحة خمسة آلاف متر مربع وبحضور عدد اكبر من المسؤولين والشركات في طهران خلال الفترة من 4 إلى 7 كانون الاول/ديسمبر من هذا العام.

وقال : مع إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في المرحلة الأولى ، زادت صادرات بلادنا إلى هذه الدول بنسبة 28٪ في العام الماضي مقارنة مع العام السابق له وشهدت زيادة بنسبة 70% في الشهرين الاولين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفي المقدمة إلى روسيا وأرمينيا.

واعلن بان حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بلغ 6 مليارات دولار في الشهرين الاولين من العام الجاري، ومع دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي اكثر من 3 مليارات دولار في الفترة ذاتها.

/انتهى/