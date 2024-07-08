  1. إيران
  2. الإقتصاد
٠٨‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٣ ص

إرسال مسودة قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا إلى البرلمان

إرسال مسودة قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا إلى البرلمان

تم إرسال مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى مجلس الشورى الإسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إرسال مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه إلى مجلس الشورى الإسلامي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

/انتهى/

رمز الخبر 1946285

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات