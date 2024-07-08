إرسال مسودة قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا إلى البرلمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إرسال مسودة اتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه إلى مجلس الشورى الإسلامي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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