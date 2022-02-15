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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١١:٤٥ ص

في دمشق؛

مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية

مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة مبيت عسكرية

صرحت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصدر عسكري بـ"استشهاد جندي وجرح 11 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المصدر العسكري إلى أنه "حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم 15 فبراير 2022 انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقا ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".

/انتهى/

رمز الخبر 1921945
https://ar.mehrnews.com/news/1921945/

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