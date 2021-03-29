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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٧:٠٣ م

اصابة عدد من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في رأس العين بسوريا

اصابة عدد من المدنيين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في رأس العين بسوريا

أصيب عدد من المدنيين جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية.

وذكرت وكالة سانا نقلاً عن مصادر محلية قولها إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت اليوم في الشارع العام جانب أحد المقاهي في مدينة رأس العين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتشهد المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل القوات التركية بريف الحسكة تفجيرات واقتتالاً فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة حيث قتل وأصيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عدد من الإرهابيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913071

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