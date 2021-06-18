وزير خارجية فنزويلا يشيد بدعم ايران لبلاده

وخلال لقاء وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظریف بنظيره الفنزويلي آريزا اليوم الجمعة على هامش اجتماع الاتحاد الدبلوماسي في انطاليا بتركيا، تباحث الجانبان حول مختلف الشؤون الاقليمية والدولية.

ولفت ظريف الى العراقيل اللاشرعية التي تضعها اميركا في مجال تنفيذ الاتفاق النووي وقدم ايضاحات حول أحدث المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بين ايران وأطراف الاتفاق النووي في فيينا.

من جهته اشار خورخه آریزا، خلال اللقاء، الى الحظر الاميركي على بلاده ووضع العقبات أمام تأمين اللقاح المضاد لكورونا، مثمنا في ذات الوقت موقف ايران الداعم لبلاده ومساعداتها خلال الايام الصعبة وارسال ناقلات البنزين الى هذا البلد وعدّها بمثابة مهرجان شعبي بفنزويلا وأياما لاتنسى.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول أحدث التطورات الجارية في العراق وافغانستان واميركا اللاتينية.