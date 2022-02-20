وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي قال في بيان له اليوم الأحد، إن مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، والوفد المرافق له، لافتا الى أن اللقاء تناول بحث العلاقات العراقية الإيرانية وسبل تطويرها من خلال التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، حيث أكد الأعرجي، أن علاقات البلدين استراتيجية وتأريخية، وعلينا الاستفادة من الخبرات المتراكمة بين البلدين.

وأكد الأعرجي بحسب البيان، إلى أن التفاهم بين إيران والسعودية مهم للمنطقة والعالم، معربا عن دعم العراق لهذا التفاهم وبشكل كبير، مشیراً إلى أن العراق متفائل بالجولة الخامسة من المباحثات التي ستعقد قريبا جدا على أرض بغداد السلام.

ومن جهته أكد رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيراني على استعداد بلاده للتعاون وتبادل الخبرات مع العراق، خدمة لمصالح البلدين المشتركة.

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