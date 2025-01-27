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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٥٦ م

السفير الإيراني في بغداد يبحث مع مستشار الأمن القومي العراقي تعزيز العلاقات الثنائية

السفير الإيراني في بغداد يبحث مع مستشار الأمن القومي العراقي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق مع مستشار الأمن القومي العراق قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان اوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الدولي والإقليمي، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين وفي المجالات كافة".وتابع البيان، أن "اللقاء تطرق أيضا إلى أهمية استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة".

رمز الخبر 1953600

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