وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان اليوم الثلاثاء: إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه معاون السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بغداد"، لافتا إلى، أن "اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها واعتماد الحوار والتفاهم لحل المشكلات، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين".

وأكد الأعرجي خلال اللقاء بحسب البيان، أن "الجميع متفق على محاربة الإرهاب وتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية، لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة والعالم"، لافتا إلى، أن "الإرهاب ما زال يشكل خطرا على العالم، ولا بد من تجفيف منابعه بكل أشكالها".

وأشار إلى، أن "أهداف العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية مشتركة في إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر، من خلال تفاهم دول المنطقة فيما بينها وأن هنالك حاجة للتعاون، خصوصا فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب"، مبينا، أن "حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جادة بتطوير هذه العلاقات، بعد الزيارة الناجحة التي أجراها السيد السوداني إلى إيران".

ومن جانبه أشار آبادي إلى، أن "علاقات التعاون والصداقة بين العراق وإيران استراتيجية وجيدة، وكلما كان التعاون القضائي بين البلدين مثمراً وبنّاء نستطيع حل كل ما يعترض طريق تطوير علاقات بلدينا"، معربا عن "تطلع بلاده للتعاون المثمر بين البلدين على أوسع نطاق".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

/انتهى/