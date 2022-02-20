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٢٠‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٢ م

اليوم الاحد؛

باقري يجتمع مع نظيره الصيني في فيينا

باقري يجتمع مع نظيره الصيني في فيينا

عقد اجتماع ثنائي بين كبير المفاوضين الايرانيين ومندوب الصين في فيينا اليوم الاحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري مع نظيره الصيني وانغ كوان خلال مفاوضات رفع العقوبات في فيينا. وان هذا اللقاء جرى في فندق كوبورغ، بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية "مهدي صفري".

وفي وقت سابق عُقد اجتماع ثنائي بين علي باقري كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنريكي مورا منسق محادثات رفع العقوبات في فندق كوبورغ بفيينا.

وعقد أمس أيضا اجتماع ثنائي لوفدي الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا برئاسة علي باقري و "ميخائيل أوليانوف".

/انتهى/

رمز الخبر 1922086
https://ar.mehrnews.com/news/1922086/

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