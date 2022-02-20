باقري يجتمع مع نظيره الصيني في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري مع نظيره الصيني وانغ كوان خلال مفاوضات رفع العقوبات في فيينا. وان هذا اللقاء جرى في فندق كوبورغ، بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية "مهدي صفري".

وفي وقت سابق عُقد اجتماع ثنائي بين علي باقري كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإنريكي مورا منسق محادثات رفع العقوبات في فندق كوبورغ بفيينا.

وعقد أمس أيضا اجتماع ثنائي لوفدي الجمهورية الإسلامية الايرانية وروسيا برئاسة علي باقري و "ميخائيل أوليانوف".

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