عبداللهيان: حان الوقت لتتخذ أميركا والدول الأوروبية قرارت سياسية تثبت إرادتها الواقعية للتوصل لاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، التقى وزير الخارجية الكرواتي "جوردان جرليتش رادمان" على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الثامن والخمسين.

وقال عبداللهان ان زملائي في فيينا يواجهون لعبة مزدوجة بين الغرب حول "النص" و"الوقت"، واضاف: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن"، شريطة أن يكون الطرف الآخر على استعداد لاتخاذ القرارات السياسية اللازمة، مؤكدا انه حان الوقت لتتخذ أميركا والدول الأوروبية قرارت سياسية تثبت إرادتها الواقعية للتوصل لاتفاق.

وخلال حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، التقى رئيس سلوفينيا، والأمين العام للأمم المتحدة، ووزراء خارجية قطر، وهولندا، وبلجيكا، والهند، والسويد، وإيطاليا، وألمانيا، وأرمينيا، والبوسنة والهرسك، والعراق وكذلك رئيس اقليم كردستان العراق./انتهى/