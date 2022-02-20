امیر عبداللهيان يؤكد على ضرورة اظهار الاطراف المفاوضة ارادة حقيقية للتوصل الى اتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان التقى اليوم الأحد بمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل على هامش مؤتمر ميونيخ للامن.

واشاد وزير الخارجية الايراني بدور، بوريل وانريكي مورا الذي يتولان عملية التنسيق خلال المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 في فيينا، مؤكدا على إرادة ايران للتوصل في نهاية المطاف الى اتفاق جيد.

وأشار إلى ان الجمهورية الاسلامية قدمت في هذا السياق كافة المبادرات والاقتراحات اللازمة، مضيفا بان الوقت قد حان لكي تتخذ امريكا والدول الاوروبية الثلاث المانيا وفرنسا وبريطانيا القرارات السياسية وتظهر الارادة الحقيقية بشان التوصل الى الاتفاق المنشود في اقرب وقت ممكن.

واردف امير عبداللهيان: "لولا المبادرات الايرانية، لما اقتربنا الى هذا الحد من الاتفاق، مؤكدا في الوقت نفسه على الطرف الاخر بان لا يتجاهل الخطوط الحمراء التي وضعتها طهران.

ومن جهته استعرض مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، الاقسام المختلفة للنص الذي دخل حيز النقاش حول الغاء الحظر والتعهدات النووية والتحقق والحصول على الضمانات، كما اعلن عن رأيه في هذا الخصوص، بصفته منسق الاتفاق النووي.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان الايراني والاوروبي على استمرار المشاورات فيما بينهما.

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