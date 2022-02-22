الرئيس الايراني يدعو الى تكثيف الجهود لمنع فرض عقوبات على الدول المصدرة للغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح رئيسي خلال الكلمة التي القاها في منتدی الغاز اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بأن ايران قامت بأعطاء الأولوية لاستخدام طاقة الغاز رغم الحظر والضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.

وأعرب رئيسي عن استعداده للتعاون مع سائر الدول المصدرة للغاز بما فيها قطر لتوفير أمن الطاقة في العالم وخاصة أمن طاقة الغاز,

ولفت الى ضرورة تكريس فكرة أن يكون الغاز الطاقة البديلة لسائر أنواع الطاقات، ودعوة العالم والمنظمات الدولية لاتخاذ قرار بهذا الشأن، ومنع أية دولة اصدار قرارات عقابية ضد الدول المصدرة للغاز.

ونبه رئيسي الى أن الشعار الذي رفعه نادي الدول المصدرة للغاز هو تحويل الغاز الى عامل رئيسي في التنمية المستديمة في العالم.

واشار الى أن الدول المصدرة للغاز بامكانها أن تلعب دورا مهما في تعزيز استخدام طاقة الغاز في دول العالم، داعيا الى ضرورة تقديم المقترحات والمبادرات في هذا الاطار.

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