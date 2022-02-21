وزير الطاقة الايراني يلتقي مسؤولي الطاقة لدى الدول المصدرة للغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان، عقد عدة لقاءات مع مسؤولي الطاقة لدى الدول المصدرة للغاز في العالم، خلال مرافقته لرئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي في زيارته الحالية لدولة قطر، لحضور قمة كبار مصدري الغاز التي ستنطلق غدا باستضافة الدوحة، ومن اهم اللقاءات التي عقدها وزير الطاقة الايراني اليوم، لقائه مع نظيره الجزائري.

وتكمن اهمية هذه اللقاء، في القرار الصادر عن مجلس وزراء الجمهورية الاسلامية القاضي بتشكيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران ودولة الجزائر، ولأن الاخيرة تعدّ واحدة من البلدان الزاخرة بموارد الغاز والوقود الاحفوري كما تشكل سوقا مناسبا لاستيراد السلع والخدمات التقنية والهندسية الايرانية.

ومن المقرر ايضا، ان يعقد محرابيان يوم غد الثلاثاء اجتماعاً مع وزير الطاقة الاذربيجاني في العاصمة القطرية، ومباحثات الجانبين حول شبكة امداد الكهرباء الايراني الى روسيا مرورا باراضي جمهورية اذربيجان، وايضا تهيئة الظروف المناسبة لمساهمة الشركات الايرانية في مشاريع اعادة اعمار منطقة قرة باغ.

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