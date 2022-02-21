العقوبات المفروضة على أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز يزعزع الاستقرار في سوق الطاقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير النفط الايراني جواد أوجي اليوم (الاثنين 2 مارس) في الاجتماع الاستثنائي لأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز نتطلع انه من خلال هذا الاجتماع من تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام، خاصة صناعة الغاز العالمية واتخاذ خطوات فعالة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي من خلال اتخاذ قرارات وتدابير فعالة.

وقال "في العامين الماضيين، شهدنا ظروف خاصة بسبب فيروس كورونا وآثاره السلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدول الكبرى في العالم من حيث ان صناعة الغاز هم تاثرت من هذه الظروف ولكن بشكل طفيف.

وتابع وزير النفط: "ومع ذلك، فإن منتدى الدول المصدرة للغاز التي تشكل حوالي نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي، تمكنت من الحفاظ على دورها الاستراتيجي في الإمداد المستدام للغاز الطبيعي في العالم، على الرغم من تفشئ فيروس كوفيد 19 ". وكل هذه النجاحات تعود الى الجهود المستمر للدول الأعضاء وتعكس الاستراتيجية الناجحة للمنتدى.

وقال وزير النفط إن إيران من أكبر ممتلكي احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم والتي تمتلك 338 ألف كيلومتر من شبكة إمدادات الغاز المحلية، وتعد من الدول الرائدة في هذا المجال .

وأكد اوجي على ضرورة نزع الطابع السياسي عن التعاون الدولي والعالمي في مجال الغاز وقال إن فرض عقوبات أحادية الجانب على أعضاء المنتدى لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يهدد أمن الطاقة العالمي للخطر.

ووصف سياسة وزارة النفط الإيرانية بأنها تعاون استراتيجي مع دول المنطقة وكذلك مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز وتابع ان "إيران يمكن أن تكون الخيار المفضل لنقل الغاز إلى الشرق والغرب ".

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