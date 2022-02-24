عبد اللهيان: لن نتجاوز الخطوط الحمراء في الاتفاق النووي مهما کانت ظروف/ 227 حالة وفاة بكورونا

الرئيس الإيراني يؤكد عزم بلاده على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة

أكد الرئيس الايراني حجة الاسلام "ابراهيم رئيسي" خلال استقباله لوزير الخارجية العُماني أمس الاربعاء، ان حكومته عازمة على تعزيز تعاونها وعلاقاتها مع الدول الصديقة وبشكل خاص مع سلطنة عُمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي، شكر لدى استقباله وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعيدي"، أمس الأربعاء، سلطان عمان على دعوته الرسمية لزيارة عمان، قائلاً: "لاشك في أن هذه الأمور بامكانها ان تلعب دورا مؤثرا في تعزيز العلاقات بين البلدين وحل القضايا الإقليمية والدولية"...

عبد اللهيان: لن نتجاوز الخطوط الحمراء في الاتفاق النووي مهما کانت ظروف

اجتمع وزير خارجية سلطنة عمان مع وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبد اللهيان" صباح الأمس الأربعاء أثناء سفره إلى طهران، مؤكداً الوزير الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي أن قضايا قليلة ومهمة جدا مازالت باقية في المفاوضات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية العماني "بدر بن حمد البوسعیدي" التقى بوزير الخارجية الايراني "حسين أميرعبد اللهيان" صباح الأمس (الأربعاء) أثناء سفره إلى طهران. ولدى وصوله إلى مبنى وزارة الخارجية، استقبل اميرعبداللهيان البوسعيدي رسميا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العماني: "في محادثات اليوم مع وزير خارجية سلطنة عمان، اتفقنا على أن تكون العلاقات السياسية بين البلدين على أعلى مستوى لها...

باقري يعود الى طهران ضمن التردد المعتاد خلال المحادثات في فيينا

يقوم كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة قصيرة إلى طهران مساء الأمس الأربعاء، في إطار التردد المعتاد خلال المحادثات في فيينا،

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية "علي باقري كني" سيقوم بزيارة قصيرة إلى طهران مساء الأربعاء، ضمن التردد المعتاد خلال المحادثات في فيينا.

كما غادر كبار المفاوضين من الدول الأوروبية الثلاث، فيينا هذا الأسبوع للقيام ببعض المشاورات اللازمة في عواصمهم واداء المهام الموكلة اليهم...

الصحة الايرانية: تسجيل227 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، عن تسجيل 227 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 135 الفا و726 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 15 الفا و340 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و998 الفا و975 شخصا...

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