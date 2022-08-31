إيران مستعدة للمساعدة في تأمين محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائهما اليوم الأربعاء، في موسكو، أعرب عبد اللهيان عن استعداد بلاده للمشاركة في تعزيز الهدوء والأمن في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وملحقاتها، كما تطرقت المحادثات الروسية الإيرانية كذلك إلى قضية أسرى الحرب الذين يحظون باهتمام خاص.

وتم خلال المباحثات بحث قضايا التعاون في مجالات الدفاع والأمن، علاوة على تسليم عبد اللهيان رسالة من زعيم أوروبي بشأن الوضع في أوكرانيا، وكما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني، فإن رسالة الزعيم الأوروبي جاءت "بناء على طلبه، ووجهها إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي".

وكانت إيران قد قالت من قبل إن فرنسا تطلب من طهران التوسط بين روسيا وأوكرانيا، حيث كتب نائب رئيس ديوان الرئاسة الإيرانية للشؤون السياسية، محمد جمشيدي، في تغريدة له على "تويتر"، أن "أحد كبار قادة أوروبا الغربية لجأ إلى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ، وطلب المساعدة في الوساطة في الموقف بشأن الأزمة الأوكرانية".

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