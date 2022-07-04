عبد اللهيان والبوسعيدي يتبادلان وجهات النظر حول مفاوضات رفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، أن المفاوضات البناءة تعتمد على الجدية والمبادرة والمرونة من الجانب الأمريكي.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق اتفاق مستقر وقوي.

ومن جهته، أكد وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، في هذا الاتصال الهاتفي، على موقف بلاده بضرورة التوصل إلى نتيجة واتفاق نهائي في المفاوضات، مضيفاً: سلطنة عُمان تدعم دائما تحقيق اتفاق في المفاوضات النووية وحصول إيران على مطالبها المشروعة.

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