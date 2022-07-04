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٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٢٢ م

في اتصال هاتفي؛

عبد اللهيان والبوسعيدي يتبادلان وجهات النظر حول مفاوضات رفع العقوبات

عبد اللهيان والبوسعيدي يتبادلان وجهات النظر حول مفاوضات رفع العقوبات

بحث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره العُماني، بدر البوسعيدي ، القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحات الثنائية والإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة حول مفاوضات رفع العقوبات عن إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، أن المفاوضات البناءة تعتمد على الجدية والمبادرة والمرونة من الجانب الأمريكي.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق اتفاق مستقر وقوي.

ومن جهته، أكد وزير خارجية عُمان، بدر البوسعيدي، في هذا الاتصال الهاتفي، على موقف بلاده بضرورة التوصل إلى نتيجة واتفاق نهائي في المفاوضات، مضيفاً: سلطنة عُمان تدعم دائما تحقيق اتفاق في المفاوضات النووية وحصول إيران على مطالبها المشروعة.

/انتهى/

رمز الخبر 1924997
https://ar.mehrnews.com/news/1924997/

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