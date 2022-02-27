قاليباف یدعو إلى الحفاظ على البنية التحتية النووية للبلاد في حال التوصل لاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل نائب مدينة تبريز وأذرشهر واسكو في مجلس الشورى الاسلامي "احمد عليرضا بيكي"، عن قالیباف قوله: تم حل بعض القضايا والتحديات المتعلقة بالاتفاق النووي في مفاوضات فيينا، لكن هناك قضايا رئيسية کقضیة الحصول على الضمانات اللازمة لا تزال عالقة.

واضاف ان قالیباف شدد على ضرورة الاستفادة الاقتصادية من الاتفاق وبيع النفط دون قيود وعودة عائدات تصدیرها عبر الطرق المصرفية بدون عوائق وتوفیر الارضیة للاستثمار الأجنبي في إيران .

واشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الی ان الوکالة الدولية للطاقة الذرية، تطرح قضايا جديدة رغم حل بعض القضايا المتعلقة بالاتفاق، داعيا الى إغلاق ملف القضايا العالقة وتقديم الضمانات اللازمة لايران.

ورأى أن التزامات إيران والغرب يجب أن تكون متوازنة ومنطقية وأن تتم الموافقة عليها بشكل نهائي من قبل المؤسسات المعنية.

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