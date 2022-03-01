الكيان الأمريكي يخلق الأزمات/ ندعو الى إنهاء الحرب في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الامة الاسلامية وجميع احرار العالم بمناسبة ذكرى عيد المبعث النبوي الشريف.

وصرح سماحة قائد الثورة الاسلامية ان الهدف الرئيسي من بعثة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) هي تزكية النفس. والتجربة التاريخية لبعثة النبي (ص) حققت ما كان المستحيل.

الثورة الإسلامية مثال على هذه التجربة،على عكس نظر الكثيرين كانت ذروة الحركة النبوية تشكيل الحكومة، كما ان الإسلام والدين لا ينفصلان عن الحكومة.

وان عنصري العقلانية والتربية الاخلاقية يشكلان اجمالي القيم الاسلامية، فإننا سنصدق ان الاسلام هو أسمى هدية لتحقيق السعادة للبشرية.

وأضاف آية الله سيد علي الخامنئي ان الكيان الأمريكي يمثل الجاهلية الحديثة ويخلق الازمات ويعيش مع الازمات ويتعايش من خلال خلق الازمات في العالم.

دولة أوكرانيا ضحية لنفس السياسات الأمريكية. لقد أوصلت أمريكا من خلال سياساتها، أوكرانيا إلى هذه النقطة.

نحن ندعو الى إنهاء الحرب في أوكرانيا. ونعارض الحروب في كافة انحاء العالم ونرفض تدمير البنى التحتية للشعوب وهذا كلامنا الثابت.

وأشار سماحة آية الله الخامنئي إلی النماذج التي تخلقها الولايات المتحدة، مضيفا ماذا تفعل الولايات المتحدة في شرق سوريا؟ لماذا سرقوا النفط السوري؟ لماذا يتم نهب الثروات الوطنية للشعب الأفغاني؟ لماذا تدافع عن جرائم الصهاينة في غرب أسيا؟ وتفعل كل هذه الأزمات باسم الدفاع عن حقوق الإنسان؟

ووصف قائد الثورة الجرائم بحق الشعب اليمني نموذجا آخر على السلوك المتناقض للغرب وأمريكا، مضيفا ان الشعب اليمني يتعرض للقصف منذ ثماني سنوات، لكن الغربيين يؤيدون الجرائم ضد الشعب اليمني ولا يدينون هذه الجرائم قط.

وأكد قائد الثورة الإسلامية نحن ندعو الى انهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا لحل الازمة يجب ان تعرف جذورها، جذور الأزمة في أوكرانيا هي سياسات الولايات المتحدة والغرب، والتي يجب الاعتراف بها والحكم عليها.

وأشار سماحة آية الله الخامنئي الى العبر المهمة في ما يخص الازمة في اوكرانيا، قائلا: ان العبرة الأولى لجميع الحكومات أن دعم القوى الغربية للدول وحكوماتها الفاشلة هو سراب وليس حقيقيًا.

وتابع القول ان أوكرانيا اليوم وأفغانستان الأمس يعتبران شاهدان للدول التي تستند وتعتمد على امريكا واوروبا، مضيفًا: انه اعترف كلا الرئيسان الاوكراني وايضا الافغاني الهارب انهما اعتمدا على أمريكا والدول الغربية وفي النهاية تركونا لانفسنا.

وفي اشارة للعبرة الثانية وهي ان الشعوب تمثل اهم رصيد لدعم الحكومات، قال قائد الثورة لو انه دخل الشعب الأوكراني إلى الساحة فما كان وضع أوكرانيا على هذا النحو، ولكن بما ان الشعب لم يؤيد الحكومة فانه تخل عن دخول الساحة، كما تخل الشعب العراقي عن الدخول الى الساحة في زمان هجوم امريكا على العراق في عهدصدام، لكن هذا الشعب نفسه عندما اجتاح داعش العراق دخل الى الساحة ودفع خطرا كبيرا عن العراق بهزيمة داعش.

ووصف سماحة آية الله الخامنئي ان الشعوب هي العنصر الأساسي في استقلال الدول، وفي إشارة إلى التجربة الناجحه للأمة الإيرانية في التغلب على العدو البعثي الذي اعتمد على دعم جميع القوى، قائلا يجب الاستفادة من العبر الكبيرة بعيون مفتوحة والفكر والعمل الصحيح.

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