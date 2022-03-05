مدرب ايراني يستعد لقيادة منتخب العراقي لكرة القدم الخماسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان "ناظم الشريعة" قد زار بغداد الاسبوع الماضي برفقة مساعده "ميشال بطروس"، لاجراء مباحثات مع وزير الرياضة العراقي لتطوير كرة القدم الخماسية، وحسم اتفاق قيادته المنتخب العراقي.

وفي السياق ذاته، سيتجه المدرب الايراني من جديد الى العراق نهاية هذا الاسبوع، حيث سيرافقه وفد رباعي للتوقيع على اتفاق قيادة المنتخب العراقي لكرة الصالات.

وقد اعلن ناظم الشريعة ان لديه "خطة قصيرة المدى" من اجل تاهيل المنتخب العراقي لدخول كاس امم اسيا، مشيرا الى "مشروع طويل المدى" لتطوير كرة القدم الخماسية في العراق./انتهى/