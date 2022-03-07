فريق شهداب يمثل إيران لكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة في الفترة من 15حتى 22 مايو في ايران. وکان قد فاز فریق شهداب يزد بحصة المشاركة في كأس الاندية الاسيوية للكرة الطائرة.

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