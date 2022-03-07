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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٤:٣٨ م

في الأندية الآسيوية؛

فريق شهداب يمثل إيران لكرة الطائرة

فريق شهداب يمثل إيران لكرة الطائرة

أصبح فريق شهداب لكرة الطائرة بمدينة يزد ممثلا للمنتخب إلايراني في كأس الأندية الآسيوية للكرة الطائرة بعد تأهله للمباراة النهائية للدوري الممتاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة في الفترة من 15حتى 22 مايو في ايران. وکان قد فاز فریق شهداب يزد بحصة المشاركة في كأس الاندية الاسيوية للكرة الطائرة.

/انتهی/

رمز الخبر 1922410
https://ar.mehrnews.com/news/1922410/

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