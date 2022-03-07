فريق شهداب يمثل إيران لكرة الطائرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة في الفترة من 15حتى 22 مايو في ايران. وکان قد فاز فریق شهداب يزد بحصة المشاركة في كأس الاندية الاسيوية للكرة الطائرة.
/انتهی/
أصبح فريق شهداب لكرة الطائرة بمدينة يزد ممثلا للمنتخب إلايراني في كأس الأندية الآسيوية للكرة الطائرة بعد تأهله للمباراة النهائية للدوري الممتاز.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ستقام بطولة الأندية الآسيوية للكرة الطائرة في الفترة من 15حتى 22 مايو في ايران. وکان قد فاز فریق شهداب يزد بحصة المشاركة في كأس الاندية الاسيوية للكرة الطائرة.
/انتهی/
تعليقك