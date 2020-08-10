رسالة من اتحاد كرة القدم العراقي الى نادي برسبوليس الايراني

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان قناة "دجلة" العراقية اعلنت ان اتحاد كرة القدم العراقي تفاوض مع الاندية التي يلعب فيها اعضاء التيم الوطني العراقي للسماح لاعضاء الفريق بالانضمام الى معسكر المنتخب العراقي لكرة القدم.

وكان من بين اعضاء الفريق العراقي الذين تم التواصل معهم "على عدنان وامجد عطوان وهمام طارق وبشار رسن وبشار راسان الذي يلعب مع فريق برسبوليس الايراني.

وجدير بالذكر ان العراق يعدّ أحد خصوم المنتخب الإيراني لكرة القدم في الجولة التأهيلية الثانية لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا في 2023.

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