ايران تحصد 9 ميداليات ملونة بكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو

حصدت ايران 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 4 برونزية في اليوم الاول لمسابقات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو لقارة آسيا لفئة الرجال الجارية منافساتها في طهران.