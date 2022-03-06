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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٠٧ م

بعد سنوات؛

ايران تستأنف رحلتها الجوية بين مشهد ودمشق

ايران تستأنف رحلتها الجوية بين مشهد ودمشق

أعلن المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الرضوية الإيرانية، محمود أماني بني، عن إطلاق اول رحلة مباشرة بين مشهد - دمشق اعتبارا من اليوم الأحد 6 مارس، وذلك بعد توقفها لسنوات جرا الحرب في سورريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الرضوية الإيرانية أماني بني قال اليوم الأحد: بمناسبة يوم الثالث من شعبان ذكرى ولادة الإمام الحسين (ع) تنطلق اليوم، رحلة مباشرة من مشهد إلى دمشق عند الساعة السادسة مساء.

وتابع أماني: من المقرر حاليا أن تستمر رحلة مشهد - دمشق ودمشق - مشهد ليوم واحد في الأسبوع مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية، واشار إلى شروط الرحلات الخارجية قائلا: "يجب أن يقدم الركاب نتيجة اختبار PCR السلبي وبطاقة اللقاح".

والجدير بالذكر ان الرحلات الجوية من مشهد إلى دمشق تم تعليقها مع بداية الحرب في سوريا خلال العقد الماضي.

/انتهى/

رمز الخبر 1922396
https://ar.mehrnews.com/news/1922396/

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