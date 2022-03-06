ايران تستأنف رحلتها الجوية بين مشهد ودمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام للمطارات الدولية بمحافظة خراسان الرضوية الإيرانية أماني بني قال اليوم الأحد: بمناسبة يوم الثالث من شعبان ذكرى ولادة الإمام الحسين (ع) تنطلق اليوم، رحلة مباشرة من مشهد إلى دمشق عند الساعة السادسة مساء.

وتابع أماني: من المقرر حاليا أن تستمر رحلة مشهد - دمشق ودمشق - مشهد ليوم واحد في الأسبوع مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية، واشار إلى شروط الرحلات الخارجية قائلا: "يجب أن يقدم الركاب نتيجة اختبار PCR السلبي وبطاقة اللقاح".

والجدير بالذكر ان الرحلات الجوية من مشهد إلى دمشق تم تعليقها مع بداية الحرب في سوريا خلال العقد الماضي.

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