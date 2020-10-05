رئيس منظمة الطيران المدني يعلن إعادة تشغیل الرحلات الجوية

وأوضح "تورج دهقاني زنكنة" في تصريح اليوم الاثنين، أن وبعد التنسيق بين منظمة الطيران الايرانية ونظيرتها التركية سيعاد تسيير الرحلات الجوية بشكل محدود بين الجانبين.

وبيّن أن الطرفين اتفقا على أن تسير إحدى شركات الطيران الايرانية رحلة واحدة يوميا الى تركيا في مقابل تشغيل الخطو ط الجوية " تركيش إير" رحلة واحدة يوميا الى ايران وذلك مع رعاية كاملة للبروتوكولات الصحية.

وأشار زنكنة أن تشغيل الرحلات مجددا يأتي لكسر الحصرية والحفاظ على إنخفاض أسعار التذاكر للمسافرين.

يذكر أن الرحلات الجوية بين البلدين توقفت بدءا من اليوم الاثنين، بعد ما كانت قد استؤنفت قبل نحو 10 ايام فقط.