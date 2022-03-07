تونس تتواصل مع السلطات في كييف وموسكو لتأمين خروج مواطنين عالقين في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية محمد الطرابلسي: "هناك عدد آخر من أبناء الجالية التونسية عالقون في أوكرانيا وخصوصا في شرق البلاد حيث المعارك مستعرة".

وأكد أن "خلية الأزمة تتابع وضعياتهم حالة بحالة وتتواصل مع كل من السلطات الأوكرانية والروسية والمنظمات الإنسانية لتأمين خروج آمن لهم".

هذا وحطت فجر اليوم، طائرة تونسية وعلى متنها 73 راكبا تم إجلاؤهم من أوكرانيا، ومن بينهم 55 مواطنا تونسيا و17 مواطنا أوكرانيا (من عائلات تونسية) ومواطن جزائري وزوجته ومواطن أردني.

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