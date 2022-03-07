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٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٠٧ م

وزير الخارجية الصيني:

حل النزاع في أوكرانيا يتطلب "أعصابا هادئة" بدلا من "صب الزيت على النار" ومستعدون للتوسط

حل النزاع في أوكرانيا يتطلب "أعصابا هادئة" بدلا من "صب الزيت على النار" ومستعدون للتوسط

أعربت الصين عن استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة لعب ما وصفته بالدور البناء بالدعوة لمفاوضات سلام بين الجانبين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز المصالحة وتحفيز المفاوضات، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للتوسط حسب الحاجة".

وقال الوزير "عقدت روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات، ونأمل أن يحرز الطرفان تقدما جديدا في الجولة الثالثة المقبلة من المحادثات".

وأضاف أن حل النزاع في أوكرانيا يتطلب "أعصابا هادئة" بدلا من "صب الزيت على النار".

وعن العلاقات بين بلاده وروسيا، قال وزير الخارجية الصيني، ""بغض النظر عن مستوى التهديد في الوضع الدولي، ستحافظ الصين وروسيا على إصرارهما الاستراتيجي، وتواصلان تعزيز علاقة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في العصر الجديد".

وأكد أن "العلاقات الصينية الروسية مستقلة، فهي تقوم على عدم الانحياز مع الكتل، ولا تستهدف أطرافا ثالثة، كما أنها لا تتسامح مع تدخلات واستفزازات طرف ثالث".

/انتهى/

رمز الخبر 1922409
https://ar.mehrnews.com/news/1922409/

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