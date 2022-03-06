بوتين: روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره التركي، رجب طيب اردوغان، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإمكانية حل الصراع.

وأوضح بوتين لأردوغان تفاصيل العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس، مشيرا إلى إمكانية وقفها بشرط توقف كييف عن القتال وموافقتها على مطالب موسكو.

ومن جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا وإفساح المجال للحلول الدبلوماسية من أجل توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين.

وقال بيان للرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين ناقشا خلال اتصال هاتفي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعلاقات بين البلدين، مضيفاً أن أردغان شدد خلال اتصاله ببوتين على أهمية اتخاذ خطوات فورية حيال تحقيق وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاقية سلام.

وأكد أردوغان استعداد تركيا للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية بطرق سلمية، مشددا على أن وقف إطلاق النار سيتيح فرصة للبحث عن حلول سياسية للأزمة الأوكرانية، ومشيراً إلى مواصلة مساعيه من أجل إجراء مفاوضات شاملة بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى نتائج.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عن الهدف من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، المتمثل بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات./انتهى/