بتعزيز قدراتنا الدفاعية تمكّنا من تدمير "مثلث التهديد والحظر والمؤامرات"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وخلال تصريحات قائد سلاح البحر الايراني، في مراسم تنصيب القائد الجديد لجامعة الامام الخميني (رض) للعلوم البحرية، في مدينة "نوشهر"، اليوم الاربعاء، أكد الأدميرال "شهرام إيراني" أنه و عبر تطوير بحرية الجيش الإيراني لأجهزتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية، تمكّنت من تدمير "مثلث التهديد والحظر ومؤامرات العدو".

وأضاف الأدميرال "إيراني": " قوة ردع البحرية الايرانية بلغت المستوى الذي سلب الامريكيين والاوروبيين قدرتهم على التجرؤ للحضور في الساحات واستعراض العضلات.

ولفت قائد بحرية الجيش الإيراني إلى أهمية التحلي بالوعي واليقظة في كافة الظروف، لمواجهة المؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد ايران الاسلامية.

وأكد "إيراني" على أهمية التزام التوجيهات الحكيمة لسماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية اية الله السيد "علي خامنئي"، قائلاً: كلما التزمنا بتعليمات سماحته، كلما استطعنا اجتياز التحديات بنجاح وشموخ.

/انتهى/