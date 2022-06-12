المجتمع الدولي يشيد بانجازات القوات البحرية الايرانية بتوفير الأمن المائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال شهرام ايراني في إشارة إلى وجود أسطول عسكري على مسافة أكثر من 2200 كيلومتر في البحر الأحمر، رفاقي في البحرية يرافقون السفن لتأمين هذا الشريان الاقتصادي القوي.

واضاف الادميرال ايراني نراقب جميع التحركات عن كثب وبشكل كامل، أينما كان العدو، حاولنا إظهار وجودنا في نفس المنطقة بجدية.

وصرح قائد البحرية أن تواجد القوات البحرية في المياه المفتوحة وضد الأعداء علامة على الوجود القوي للنظام المقدس والشعب الإيراني العزيز مضيفا لم نسمح بانتهاك السفن الإيرانية من خلال التواجد في منطقة .

واعتبر الأدميرال أن الأمن الإقليمي والأمن البحري يمكن تحقيقه بمشاركة دول المنطقة وقال: "اليوم لدينا اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف واتفاقيات أمنية مع دول الجوار، ومن أجل حضور أفضل في ساحة العمل، وضعنا تمارين مشتركة واقامة اجتماعات في هذا المجال.

وفي إشارة إلى عضوية البحرية الاستراتيجية للجيش في منظمة قادة المحيط الهندي، قال: "إيران تترأس لجنتين للمساعدات الأمنية والإنسانية من هذه المنظمة". وبهذا الشكل، تقوم البحرية أيضًا بتنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب ورفع القدرات القتالية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ ، والتي سنعلن عنها في التدريبات المستقبلية.

ووصف قائد البحرية أمن السفن التجارية بأنه مؤشر مهم للغاية وقال: إن الدول الأخرى تعطي درجة عالية للجمهورية الإسلامية الايرانية من منظور هذا المؤشر.

وفي هذا العام، أشاد المجتمع الدولي ببحرية جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية خلال رسالة التي تم تقديمها إلى إيران وستتاح لوسائل الإعلام قريبًا.

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