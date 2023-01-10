الادميرال إيراني: علينا مواجهة العدو والدفاع عن تعاليمنا الدينية العريقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد القوة البحرية بالجيش الايراني "الادميرال شهرام ايراني" : لو اردنا الحفاظ على مكانة الجمهورية الاسلامية في اطار هندسة الاقتدار، اذا ليس امامنا سوى الانطلاق من موقف الدفاع عن تعاليمنا الدينية العريقة، في مواجهة العدو.

وادلى الادميرال ايراني، بهذا التصريح اليوم الثلاثاء، خلال مراسم تدشين مدرسة العلوم القرانية بمدينة بندر عباس (محافظة هرمزكان –جنوب البلاد).

ولفت قائد سلاح البحر الايراني، الى ان العدو يشن اليوم حربا هجينة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث لم يكتف باعداد العدة لهذه المواجهة، وانما يداب على تعزيز الجانب المعرفي والعقائدي لدى قواته ايضا.

وفي المقابل، شدّد هذا القائد العسكري رفيع المستوى على التاسي بتويجهات القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، وتاكيد سماحته على التمسك بتعاليم القران الكريم والدين الاسلامي الحنيف، لتحقيق الانتصارات في مواجهة الحرب التركيبية التي يخوضها الاعداء ضد ايران.

وتابع : لاشك ان طريق الوصول الى الحضارة الاسلامية، يمر بالقران وتعاليم اهل البيت الاطهار (عليهم السلام).

وخلص الادميرال ايراني الى القول : ان نجاح رفاق دربنا في بحرية الجيش الايراني المتمثل في ابحارهم الى عمق المحيطات ورفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية عالية، هو بفضل الجهود التي بذلت من اجل تدعيم الهيكلة العقائدية والسياسية في البلاد.

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