الاحتلال يقتحم بلدة جبع بجنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان قد أطلق مقــاومـون النار تجاه قوات الاحتــلال خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين، شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل منزل المطارد رازي غنام في بلدة جبع جنوب جنين وسط اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الإحتلال.

وأوضحت المصادر، أن قوات الإحتلال نشرت وحدات القناصة على اسطح المنازل المجاورة لمنزل المطارد غنام في بلدة جبع جنوب جنين.

ودفع جيش الاحتلال بالمزيد من قواته إلي بلدة جبع، فجر اليوم، بعد الاشتباكات العنيفة والبطولية التي خاضها المقاومون مع قوات الاحتلال.

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