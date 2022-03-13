نواب مجلس الشورى الاسلامي يدينون الإعدام اللاإنساني للشيعة في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي نيكزاد في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد 13 آذار / مارس): "ان ايران تدين الإعدام اللاإنساني للشيعة في السعودية".

وقال "نتوقع من المجتمع الدولي كسر حاجز الصمت". ومع ذلك، ليس لدينا أمل في هذه المنتديات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأخرى التي تدافع عن حقوق الإنسان.

وجدير بالذكر انه أعلنت السعودية بأنها أعدمت في يوم واحد 81 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة مرتبطة "بالإرهاب" في السعودية، التي تعتبر أحد أكثر دول العالم تنفيذا لهذه العقوبة، وهو عدد يتجاوز إجمالي حالات الإعدام في العام السابق وشملت 69 شخصا.

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