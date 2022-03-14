مجلس تنسيق الاعلام الإسلامي في إيران: نظام آل سعود كان قائماً على السياسة الهمجية منذ البداية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مجلس تنسيق الاعلام الإسلامي بيان يدين فيه إعدام 81 مظلوما في السعودية.

وجاء نص البيان فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»

ليس من المستغرب ان يقوم نظام آل سعود الإجرامي بإعدام 81 شخصًا بريئًا بينهم أكثر من 40 شيعيًا وعددًا من المقاتلين اليمنيين، في يوم واحد بتهمة كاذبة لتورط هؤلاء الشهداء بأعمال إرهابية، لأن هذا النظام استند إلى سياسة الهمجية منذ البداية.

ولقد أصر جميع الأمراء التابعين وسلالة آل سعود على ارتكاب جرائم تنتهك أبسط مبادئ الإسلام وحقوق الإنسان، ويدعمهم النظام الإرهابي الفاسد لأمريكا والحليف الصهيوني الذي طالما كان ينظر إليه هؤلاء المتغطرسون.

وإن المجلس التنسيقي للاعلام الإسلامي، يدين بشدة هذه الجريمة النكراء؛ ويرى أن مثل هذه الجرائم لا يمكن أن ترتكب إلا بأمر من حكومة الولايات المتحدة المتغطرسة ومصاص الدماء الكيان الصهيوني، ويدعو جميع المفكرين الأحرار في العالم والمنظمات الدولية، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، إلى إدانة هذا العمل .

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