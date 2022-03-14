صفي الدين: سنحبط الأوهام الأميركية المحرضة في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله أشار في كلمة له خلال احتفال لمناسبة عيد المعلم في ثانوية المهدي (عج) في مدينة صور، إلى أن لبنان معني جدًا بالتداعيات الاقتصادية جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لأنه بلد ضعيف اقتصاديًا ويعاني من أزمة كبيرة أساسًا، فكيف إذا أضفنا أن 90% من الاحتياجات الفردية للبنان تأتي من الخارج.

وأضاف أن ذلك يحتّم على اللبنانيين وخاصة الحكومة والسياسيين بغض النظر عن الخلافات والتموضعات الانتخابية، ضرورة التداعي لإعلان حالة الطوارئ لتأمين الغذاء والدواء والطاقة، لافتًا إلى أنّ هذا الأمر اليوم أهم من الانتخابات النيابية التي يجب أن تحصل، ولها أهمية كبيرة.

وفي الختام أكد السيد صفي الدين أننا في حزب الله نعمل من خلال الانتخابات النيابية على توجيه رسالة لكل الذين يستهدفون المقاومة، من أجل تيئيسهم ودفعهم إلى إحباط الأوهام الأميركية التي تحرضهم على مواجهات سياسية غير محسوبة وغير صحيحة.

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