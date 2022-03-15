أمير عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بغض النظر عن التطورات الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي سافر إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وخلال اللقاء، أشار لافروف إلى العلاقات القوية بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات بين طهران وموسكو تتوسع في جميع المجالات، كما أن الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الأمد بين البلدين قيد المراجعة والانتهاء منها حاليا.

وأشار إلى الزيادة الكبيرة في حجم العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا، وقال: "كلا البلدين يشتركان الراي والموقف في العديد من القضايا الدولية.

وفي إشارة إلى المشاورات المنتظمة على مستويات رفيعة بين البلدين، أضاف لافروف: "في محادثات اليوم، نناقش بالتفصيل محادثات فيينا، والتطورات في أوكرانيا، والقضية السورية اليمنية.

ومن جانبه أشار حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني إلى تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وقال: إن العلاقات الإيرانية الروسية ستتطور بغض النظر عن التطورات الدولية.

وقال وزير الخارجية: "تؤكد جمهورية إيران الإسلامية دائما على العلاقات الجيدة مع روسيا كدولة صديقة وجارة.

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