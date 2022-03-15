امیرعبداللهیان: آفاق العلاقات الثنائية بین ایران وروسیا ايجابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجیة الايراني حسين امیرعبداللهیان، ناقشنا الاجندة الثنائية والعلاقات الايرانية الروسية ونامل ان تشهد الاسابيع القادمة اتخاذ اجراءات تحسين العلاقات .

ولفت الى انه تم مناقشة العقوبات على ايران وقال : ان روسيا ستبقى الى جانب ايران حتى نهاية المحادثات النوویة .

واكد عبداللهيان ان لاصلة بين الازمة في اوكرانيا والعلاقات الودية الثنائية، وقال : لابد من ازالة جذور الازمة الاوكرانية عبر الطرق الدبلوماسية .

واكد ان ايران ترحب بالمباحثات بالروسية الاوكرانية وقال : لقد طلب من نظيري الاوكراني نقل رسالة الى روسيا تفيد برغبة بلاده في حل المشكلة سلميا.

كما اشار وزير الخارجية الايرانية الى انه تم التركيز كذلك خلال المحادثات على التسوية السلمية في سوريا وفق مسار استانا واضاف : بخصوص اليمن نقف ضد العقوبات والحصار على اليمن، وندعو الى وقف الحرب باسرع وقت وتشكيل الحكومة الشاملة هناك .

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: ناقشنا حجم التعاون التجاري بين البلدين الذي بلغ 4 مليارات دولار ، وتم الاتفاق على ان لن تكون هناك اي عقبات امام التعاون الثنائي. وناقشنا اتفاقية ايجاد منطقة تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاوراسي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الايراني وننتظر عودة اميركا الى المسار القانوني للاتفاق النووي .

لافروف اضاف انه تم مناقشة الوضع في افغانستان واليمن والاوضاع في اوكرانيا وقال : اقشنا اهداف العملية في اوكرانيا ونزع سلاح النازية .

/انتهی/