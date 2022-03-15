  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٢٦ م

"#اربيل_وكر_الصهاينة"؛

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مع عملية استهداف مواقع تابعة للموساد الاسرائيلي في اربيل شمالي العراق ليل امس السبت، بعدد من الصواريخ التي اطلقها حرس الثورة الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" بيانا اليوم الاحد قالت فيه إنه "بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة لحرس الثورة.

واضاف البيان: "مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة، كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه".

وفي هذا السياق، تصدر وسم #اربيل_وكر_الصهاينة قي قائمة "ترند" لأعلى الوسوم تفاعلا في العراق، وكتب نشطاء مواقع التواصل تحت هذا الوسم العديد من التغريدات تأييدا لهذه العملية.

علي رضا قال إن العراق ارض الشهداء والشرفاء وارض ابي مهدي المهندس وقاسم سليماني وارض الحسين والعباس وعلي عليهم السلام، فلا مكان فيه للصهاينة ولا مكان للعملاء والمتآمرين.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

وقالت الناشطة"وفاء" فليحتج من يحتج وليصرخ من يصرخ، فإن صراخكم يسعدنا، فأهم شيء هو تأديب الكيان الاسرائيلي من قبل صواريخ محور المقاومة اي كان مصدرها واي كان مُطلقها.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

وكتبت "نرجس ياسر" إن تركيا تقصف كردستان العراق منذ اربع سنوات ولم يتحدث احد عن السيادة، وعندما يتم قصف مقر الموساد يطالبون بالسيادة!.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

وغرد الإعلامي الدكتور فراس الياسي على تويتر بالقول: تصمت الحمير عندما تتعرض 45 قرية كردية لقصف تركي، وتنهق كثيرا عندما تستهدف ايران وكرا للتجسس دخل الى العراق خلسة ومن دون قبول العراقيين.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

وقال حساب "فريق القاهر الإلكتروني" إن اربيل تضم غرفا استخبارية صهيونية وهذا ما كشفه الاستهداف الصاروخي المبارك لحرس الثورة الاسلامية فيما يحاول بعض الساسة الذين يسيرون في ركب تركيا أن يكونوا صدى "للاحتلال التركي" الذي كان من أول من أدان هذا القصف.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

ومن جهته اعتبر بدر الموسوي ان ما تم استهدافه لم يكن "وكرا للصهاينة" فقط بل هو وكر كل من عقد الامل بهم وطبع وسكت".

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

أما مناف فإعتبر أن اختيار الهدف والتوقيت ودقة الاصابة هو تفوق كبير في مجال العلم والتكنولوجيا يعزز عند الايراني شعور الفخر بوطنه، مشيرا الى انه يفتخر بهم ايضا.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

ودعا "ابو حسين" الى اخذ العبرة من استهداف قاعدة عين الأسد ومما حدث اليوم في اربيل، واصفا هذا الاستهداف بأنه كان "وجبة سريعة بتوقيت القادة الشهداء" و"أن الرد الحاسم قادم".

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

وقالت "بنت وسام العراقية" إن استهداف مركزين للتجسس والتدريب تابعين للموساد والكيان الاسرائيلي في اربيل بصواريخ بالستية يعني انه لا مكان للاحتلال الصهيوني ولا الامريكي في العراق ولا امان لهما.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

ونختم بتغريدة "ضميروف" التي قال فيها: كعراقي ابارك لجمهورية الاسلام بهذه العملية ودك اوكار التصهين ونطالبها بالمزيد.

نشطاء عراقيون يتفاعلون مع استهداف مواقع للموساد في اربيل

هذه نماذج قليلة من عشرات وربما مئات التغريدات التي تبارك هذه العملية وتدعو لتنفيذ المزيد منها، بسبب الرفض الشعبي العراقي لاي تواجد صهيوني او اميركي في بلادهم ورفضهم ان يكون العراق منطلقا لحياكة المؤامرات ضد اي دولة في المنطقة./انتهى/

رمز الخبر 1922602
https://ar.mehrnews.com/news/1922602/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات